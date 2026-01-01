В социалната мрежа TruthSocial президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели снимка, създадена с изкуствен интелект, на която е прегърнат от Иисус Христос.

Trump Posts AI Photo With Jesus—Days After He Was Slammed For ‘Blasphemy’https://t.co/1KDCpX1NXo pic.twitter.com/QZTIiik115 — Forbes (@Forbes) April 15, 2026

"Това може и да не се хареса на радикалните лунатици от левицата, но мисля, че се е получило доста добре", гласи публикацията му.

Припомняме, че по-рано тази седмица той изтри снимка от профила си, след като тя предизвика остра реакция, включително сред негови консервативни поддръжници.

JUST IN: 🇺🇸 President Trump posts image portraying himself as Jesus Christ. pic.twitter.com/utqhVoLgQ8 — Remarks (@remarks) April 13, 2026

Изображението, създадено с изкуствен интелект, изобразява Тръмп като Иисус, който лекува болен човек. Кадърът го показва в религиозни одежди, заобиколен от свои последователи, американското знаме, орли и Статуята на свободата.