Screenshot, YouTube / NBCLA

В социалната мрежа TruthSocial президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели снимка, създадена с изкуствен интелект, на която е прегърнат от Иисус Христос.

 

 

"Това може и да не се хареса на радикалните лунатици от левицата, но мисля, че се е получило доста добре", гласи публикацията му.

Припомняме, че по-рано тази седмица той изтри снимка от профила си, след като тя предизвика остра реакция, включително сред негови консервативни поддръжници.

 

 

Изображението, създадено с изкуствен интелект, изобразява Тръмп като Иисус, който лекува болен човек. Кадърът го показва в религиозни одежди, заобиколен от свои последователи, американското знаме, орли и Статуята на свободата.

