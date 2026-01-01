Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес ще има преговори между Израел и Ливан, предаде Ройтерс.

Израелският кабинет по сигурността стигна снощи до заключението, че може да бъде обсъдено прекратяване на огъня в Ливан, информира световната агенция.

След среща във Вашингтон: Израел и Ливан започват преговори

Според британския в. "Файненшъл таймс", който цитира ливански официални лица, е вероятно това примирие да бъде сключено "скоро".

Развоят идва повече от шест седмици след началото на войната на Израел с ливанската шиитска групировка "Хизбула", която произтича от израелско-американския конфликт с Иран, отбелязва Ройтерс.

Израелски и ливански представители вече преговаряха във Вашингтон във вторник.