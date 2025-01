Пожар се разрази днес в многоетажен строящ се хотел в курорта Алания, окръг Анталия, Южна Турция, предаде кореспондентът на БТА Нора Чолакова.

На обекта имаше блокирани работници. По-късно стана ясно, че са спасени четиримата блокирани работници

Разпространението на огъня е спряно. По наши данни вътре няма повече хора, каза кметът на града Осман Йозчелик.

Работниците са били на балконите на 8-ия и 9-ия етаж.

Миналата седмица пожар в хотел в района на Карталкая в Болу, Северозападна Турция, отне живота на 78 души.

A huge fire has broken out at a hotel construction site in Alanya, Turkey, trapping several workers.



This is the second major fire in Turkey after a ski resort hotel caught fire, leading to 78 deaths.



