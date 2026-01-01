Колеги, приятели, наследници и почитатели на покойния италиански моден дизайнер Валентино Гаравани отдадоха днес почитта си в Рим на погребението му, предаде "Си Ен Ен".

БТА / Andrew Medichini

От сряда тялото на Валентино бе изложено за поклонение в PM23 - пространството за изложби, открито от Fondazione Valentino Garavani през 2025 г. Там, сред варосани в бяло стени и под пищен полилей от бели цветя, се намираше ковчегът на дизайнера. Днес той беше пренесен в базиликата „Санта Мария дели Анджели е деи Мартѝри“ - църква, проектирана от Микеланджело през XVI век.

БТА / Andrew Medichini

Погребението беше отворено за широката публика, а сред гостите присъстваха водещи фигури от модната и филмовата индустрия като Оливия Палермо и Ан Хатауей.

БТА / Andrew Medichini

Алесандро Микеле, настоящият креативен директор на Valentino, пристигна с напълно затъмнени очила, а Донатела Версаче беше облечена в прилепнала черна рокля със скулптурни ръкави. Пиерпаоло Пичоли, който след оттеглянето на Валентино през 2008 г. беше дизайнер на едноименната марка до 2024 г., влезе в църквата заедно с Франсоа-Анри Пино - председател на борда на директорите на Kering, компанията майка на Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga и други.

БТА / Andrew Medichini

Сред присъстващите бяха и дизайнерката на Fendi Мария Грация Кюри, бивш креативен директор на Dior, която също е работила във Valentino. Американският дизайнер Том Форд, дългогодишната британска модна журналистка Сузи Менкес и Ана Уинтур също бяха сред гостите. Уинтур пристигна с кожена наметка и характерните за нея слоеве от цветни бижутерийни колиета. Дори наметалата на карабинерите бяха проектирани от Armani.

БТА / Andrew Medichini

Роклите на Валентино бяха пищни, изискани, ласкаещи фигурата, женствени и обичани от актрисите, които стъпваха на червения килим, отбелязва "Си Ен Ен". Джесика Ланг, София Лорен, Джулия Робъртс и Кейт Бланшет получиха своите „Оскари“, облечени в рокля на Валентино, превръщайки италианската марка в неофициален талисман за късмет. „Знам какво искат жените“, казва дизайнерът веднъж пред репортер, като добавя: „Те искат да бъдат красиви“.

Светът на модата и киното скърби за Валентино

С неговата смърт модната индустрия губи една от последните крепости на друго време, когато добрият тоалет се определяше просто от това колко великолепен е. В документален филм за кариерата му от 2008 г. Валентино отговаря на въпроса кой би могъл да го замени. „След мен - потоп“, отговаря той.

БГНЕС / EPA / MASSIMO PERCOSSI

Рано сутринта в деня на погребението непрекъснат поток от венци от бели цветя беше внасян в базиликата. Фенове, близки и приятели на дизайнера се наредиха на опашка пред църквата; някои бяха облечени в червено или носеха червени чанти, портмонета и шалове - поклон към емблематичния ален цвят на Валентино. Един от почитателите му размахваше блестящ черен плакат с надпис „Сбогом, Валентино - последният император на модата“.