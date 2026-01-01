Рим отдава последната си почит на легендарния дизайнер Валентино, който превърна своите блестящи рокли и характерния червен нюанс в символ на италианската елегантност, съобщи Асошиейтед прес.

Валентино Гаравани, който почина на 93-годишна възраст в имението си в Рим в понеделник, 19 януари, построи своя дом в италианската столица, централа и на фондацията му, разположени на площад „Минянели“, на няколко крачки от световноизвестните Испански стълби. Там днес и утре е поклонението пред дизайнера. Погребението на Валентино ще се състои в петък в базиликата "Санта Мария дели Анджели е деи Мартири" в центъра на Рим.

Италианският дизайнер бе обожаван от поколения кралски особи, първи дами и филмови звезди - от Джаки Кенеди Онасис до Джулия Робъртс и кралица Рания от Йордания, които казват, че благодарение на него винаги са изглеждали и са се чувствали най-добре, отбелязва Асошиейтед прес.

Очаква се стотици модни знаменитости, представители на властта и обикновени граждани да отдадат почит на „последния император“ на италианската мода по време на публичното поклонение.

Наричайки го една от „най-ярките и обичани фигури в Италия“, кметът на Рим Роберто Гуалтиери подчерта силните връзки на дизайнера с италианската столица.

Неговите творения са украсявали безброй церемонии на наградите „Оскар“ - например през 2001 г., когато Джулия Робъртс носи винтидж рокля в черно и бяло, приемайки отличието си за най-добра актриса. Кейт Бланшет също носи творение на Валентинио – рокля с едно рамо от светложълта копривна, когато печели „Оскар“ за най-добра поддържаща роля през 2005 г.

Алесандро Микеле, настоящият творчески директор на модна къща „Валентино“, написа в Инстаграм, че продължава да усеща „погледа“ на дизайнера, докато работи по следващата колекция, която ще бъде представена на 12 март в Рим, а не както обикновено в Париж.

Смъртта на Валентино помрачи деня на откриването на парижката Седмица на модата за мъжко облекло, като известните гости и личности от бранша оплакваха кончината на едно от последните велики имена в модата на 20-и век – италианският дизайнер, чиято работа бе тясно свързана с парижките модни подиуми, допълва Асошиейтед прес.

Той „беше един от най-големите дизайнери, който наистина олицетворяваше това, което е модата през 20-и век“, каза Пиер Гропо, главен моден редактор във френското издание на списанието „Венити феър“.

Гропо посочи елементите, които направиха Валентино мигновено разпознаваем – „точките, къдрите и възлите“, и поколението от дизайнери, които „по някакъв начин изобретиха културата на известните“.

Визията на Валентино бе построена на проста идея – да направи така, че жените да изглеждат ослепителни, и после да направи момента незабравим.