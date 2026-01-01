Полицията в САЩ разследва бомбена заплаха срещу дома на брата на папа Лъв Четиринадесети, предаде Ройтерс.

Сигналът е бил подаден в сряда вечерта и е касаел дома в Ню Ленъкс в щата Илинойс на Джон Превост, брат на папа Лъв Четиринадесети. Полицията е претърсила мястото, но не е открила взривни вещества.

Новината идва малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува папа Лъв Четиринадесети заради неговите критики срещу войната в Иран. Тогава Тръмп похвали брата на Лъв Четиринадесети - Луис Превост, който бил истински поддръжник на движението МАГА.

Джон Превост е другият брат на папа Лъв Четиринадесети.