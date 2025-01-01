Британската актрисата Прунела Скейлс, станала известна с участието си в сериала "Фолти тауърс", почина на 93-годишна възраст, предаде Ройтерс, като цитира синовете й.
Actress Prunella Scales, best known for playing Sybil Fawlty in BBC sitcom Fawlty Towers, dies aged 93 https://t.co/q1KIjY6IE0— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 28, 2025
Скейлс беше най-известна в ролята си на хотелския мениджър Сибил Фолти, властната съпруга на Базил, в класическия британски ситком "Фолти Тауърс".
BREAKING: Fawlty Towers star Prunella Scales has died aged 93.https://t.co/ALAeRsvKAb— Sky News (@SkyNews) October 28, 2025
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/6atOyuOYEv
Актрисата е починала е в дома си в Лондон на 27 октомври, съобщиха Самюъл и Джоузеф Скейлс. По думите им Прунела Скейл е гледала „Фолти Тауърс“ в деня преди да почине.
През 2013 г. Скейлс беше диагностицирана със съдова деменция. Съпругът ѝ, актьорът Тимъти Уест, почина през ноември миналата година, като бракът им продължи 61 години, припомня Ройтерс.
Actress Prunella Scales has died, aged 93 just a year after her husband Timothy West.— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) October 28, 2025
In 2023 #BBCBreakfast spoke to them about their 60 year marriage pic.twitter.com/935aBcn3iu
Тази година се навършиха 50 години от първата поява на екраните на класическата британска комедия „Фолти Тауърс“, припомня още Би Би Си.