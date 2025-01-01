Метеоритният поток Леониди, наблюдаван ежегодно през ноември, ще достигне пика на активността си тази вечер, 17 ноември, и в България ще може на бъде наблюдаван около 20 ч., се казва в изданието "Гид на любителя астроном 2025", издание на Катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Леонидите са известни с високоскоростните си метеори, които могат да се движат с около 70 километра в секунда. При идеални условия почитателите на небесните спектакли могат да наблюдават до 15 "падащи звезди" на час от метеорния поток Леониди. Метеорните потоци обикновено са най-видими между полунощ и преди разсъмване. Радиантът на метеорите от този поток (привидната точка, от която се появяват) се намира в съзвездието Лъв (Leo), откъдето произлиза и наименованието му.

Леонидите, чието родителско тяло е кометата 55P Темпъл-Тътъл, са един от най-старите известни метеорни потоци, както и един от най-бързите. Леонидите се движат със скорост около 70 километра в секунда и са считани за едни от най-бързите метеори. Поради тази причина е трудно да бъдат проследени ефективно с бинокли и телескопи.

Потокът Леониди е активен от 6 до 30 ноември.

"Гид на любителя астроном" излиза вече шеста година и съдържа описание на предстоящите астрономически явления през годината, както и съвети към любителите астрономи за наблюденията на тези явления. Негов автор е Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра „Астрономия” на Физическия факултет на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски”. Изданието на Университетско издателство "Св. Климент Охридски" се разпространява безплатно сред студенти, сред учители по физика и астрономия в средните училища, сред ученици от кръжоците по астрономия, функциониращи към народните астрономически обсерватории в страната, сред участниците в различни школи по астрономия. От уеб сайта на катедра „Астрономия“ се осигурява свободен достъп и до електронната му версия.