Две сестри от ромската махала в Лом се превърнаха в риалити героини и вдъхновение за хиляди в социалните мрежи. Яница Владова, която зрителите познават от последния сезон на Hell’s Kitchen, и нейната сестра Грозденка Владова, която е финалистка в конкурса "Miss from Germany", използват популярността си, за да бъдат добър пример и да отправят силно послание към младите роми в България.

Яница Владова спечели симпатиите на публиката с участието си в кулинарното риалити, а сестра ѝ Грозденка стана известна преди две години, когато стигна до финала на конкурса за красота, където цяла Германия я наричаше "Джиджи", предава NOVA.

След като живели в Германия, двете сестри вече се завърнали в България, където развиват собствен подкаст. "Идеята на подкаста е да покажем, че има и роми, които живеят както всички останали в България", споделя Грозденка. Тяхната цел е да представят ромите в различна светлина и да покажат, че сред общността има грамотни, интелигентни и възпитани хора.

Чрез своята дейност сестрите искат да мотивират младото поколение. "Обръщам се повече към младото поколение и към по-младите таланти. Нека всеки от вас да се реализира в насоката и сферата, която му харесва, да не се отказва от мечтите си", призовава Яница. Тя споделя, че самата тя се е отказвала от цели в миналото, но е научила, че с борбеност и постоянство всичко може да се случи. Грозденка допълва, че е важно "да вярвате в себе си, да обичате себе си, да се гордеете със себе си, да не се срамувате от това, което сте, да се обичате и да бъдете обичани".

Освен сериозните теми, сестрите показват и забавната страна на живота си. Яница на шега обявява "кастинг" за съпруг, като сред изискванията са мъжът да е вярващ, за да ходят заедно на църква и да имат общ бюджет.

Сестри Владови се стремят да бъдат положителен пример и да разбият наложените стереотипи. "Искаме да покажем ромите в малко по-различна среда и светлина", казва Яница.