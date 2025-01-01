Поскъпването на дизела и бензина на колонките у нас продължава. Според експерти тенденцията за ръст на цените ще се запази. Прогнозата е при дизела да има още 7-8 ст. нагоре за литър.

Данните сочат, че през последните няколко дни сме по-скоро в процес на задържане, но ако направим равносметката за месец назад, става ясно, че най-голямото покачване на горивата у нас е било при дизела - с 12 ст. от цена 2,50 лв. Бензин А95 е бил на средна цена 2,43 ст. преди месец, като покачването е с 5 ст. Най-малко е увеличението при газта, където скокът е около 2 ст. за месец, предава NOVA.

След изключението за България от санкциите срещу „Лукойл“ шофьорите вече поглеждат към цифрите на колонките на бензиностанциите с очакване цените да тръгнат надолу. Търговци на горива обаче очакват допълнителен ръст.

Димитър Хаджидимитров от Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива посочва, че средното увеличение на цените на едро на дизеловото гориво е с около 20 стотинки, на бензин А95 - с около 7-8 ст., на дизел на колонка - около 11 ст. Той посочи, че за следващите 1-2 седмици трябва да се навакса разликата.

Експертите имат обяснение - на фона на отстъпката от санкциите и въпреки стабилните цени на нефта, има фактори, които да движат кривата нагоре, макар и с малко. "Ако има някакви флуктуации, те ще бъдат локални във връзка с по-голямото потребление през зимата", посочи председателят на Черноморската и Балканската петролна и газова асоциация Валентин Кънев.

Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията обясни, че ако е забранен износът, планираните количества за Гърция, Румъния и Сърбия няма да могат да бъдат придвижени, въпреки договорите, което може да доведе до дребни флуктуации.

Тъй като отсрочката е до 29 април, това поставя различни сценарии на масата. Николов смята, че има няколко варианта - за глобална сделка за активите на "Лукойл", сделка по отношение на няколко актива на регионално ниво и сделка за конкретната дейност в България.

Според Кънев по-добрият вариант е "Лукойл" глобално да продаде своите активи, което да реши въпроса и с българската рафинерия.