Музикантът от ABBA Ян Клинг е починал на 85-годишна възраст, съобщи синът му Матиас Клинг пред в. „Aftonbladet“.
Клинг създава композиции за саксофон и флейта за албумите на ABBA „Super Trouper“ и „The Visitors“, пише Expressen.se.
Именно той изпълнява добре познатото флейтово интро към песента на ABBA „Fernando“ от 1976 г. Свирил е и на кларинет.
Освен с ABBA Клинг е работил с изпълнители като Бьорн Шифс, Джери Уилямс, Тед Гярдестад и Моника Цетерлунд.
„Той не беше особено популярен, но е участвал в много проекти“, каза Матиас Клинг пред вестника и продължи:
„Той винаги беше страстно отдаден на музиката. Още като млад тийнейджър седеше и наизустяваше всички сола на Чарли Паркър. Така че притежаваше изключителна дарба. Преди всичко ще запомня любовта му към музиката“.
Дългата кариера на Ян Клинг започва през 60-те години на ХХ век, когато започва да записва музика.
Той е участвал и в театрални продукции като Kulturhuset Stadsteatern.