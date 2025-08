Ens ha deixat Robert Wilson (83), mestre de l’escena contemporània i cocreador d’'Einstein on the Beach'.



Al Liceu el recordem amb tres produccions inesborrables: 'Einstein...', 'Pelléas et Mélisande' (2011/12) i, recentment, 'El messies' (2023/24).



DEP. pic.twitter.com/lem3CusELN