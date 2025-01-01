На 103-годишна възраст почина известният китайски физик и лауреат на Нобелова награда Ян Чженинг, съобщи Централната китайска телевизия.

Според информационната агенция, Ян Чженинг, член на Китайската академия на науките и професор в университета Цинхуа, е починал поради заболяване.

Той е роден в Хефей (провинция Анхуей в Източен Китай). През 40-те години на миналия век емигрира в САЩ, където се занимава с изследвания и преподаване. През 1957 г. получава Нобелова награда с колегата си Ли Зонгдао за съвместната им работа, оспорваща принципа за запазване на четността като фундаментален закон на ядрената физика. Той е известен и с математическия модел за описание на взаимодействията на частици, носители на сила, разработен в началото на 50-те години на миналия век с американския физик Робърт Милс. Този модел Става известен като теорията на Ян-Милс.

Преди повече от 20 години ученият се завръща в Китай, където прави значителен принос за обучението на висококвалифицирани специалисти по физика. Той също така насърчава международния научен обмен.