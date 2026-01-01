Бившият японски премиер Ясуо Фукуда, известен с усилията си за изграждане на стабилни отношения с Китай, почина на 90-годишна възраст, съобщи представител на управляващата Либерално-демократическа партия.
Фукуда е починал на 22 октомври, уточни представителят пред АФП.
Dalam arena antarabangsa, Fukuda dikenali sebagai tokoh berhaluan sederhana yang mengutamakan hubungan diplomatik dan ekonomi yang lebih erat dengan negara jiran Asia, khususnya China dan Korea Selatan. #AWANInews #AWANI745 https://t.co/5qbEUxI8Ze— Astro AWANI (@501Awani) October 26, 2026
Той ръководеше Япония в продължение на една година от септември 2007 г., след като наследи покойния премиер Шиндзо Абе, чийто първи мандат приключи само след 12 месеца.
По време на управлението си Фукуда се стремеше да подобри отношенията с Китай и покани тогавашния китайски президент Ху Цзинтао да посети Япония.
Визитата на Ху през май 2008 г. го превърна в първия китайски държавен глава, посетил страната за последното десетилетие.
Двамата лидери излязоха със съвместно изявление, в което поеха ангажимент за изграждане на „взаимноизгодни отношения, основани на общи стратегически интереси“.
Фукуда подаде оставка през септември 2008 г. на фона на спадаща обществена подкрепа и се оттегли от политиката през 2012 г.
Fukuda Yasuo, who served as Prime Minister of Japan from 2007 to 2008, passed away at the age of 90. He will be remembered for his strong stance in favor of greater dialogue with Beijing. During the Abe years, he served as a special envoy to China. https://t.co/zfUqjWWOxH— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) October 26, 2026
Когато отношенията между Токио и Пекин по-късно се влошиха заради спор за острови и други исторически въпроси, Фукуда посети Китай през 2014 г. и разговаря с президента Си Цзинпин.
Срещата помогна да се проправи пътят за разговори между Си и Абе по време на втория мандат на японския премиер.