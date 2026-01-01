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Бившият японски премиер Ясуо Фукуда, известен с усилията си за изграждане на стабилни отношения с Китай, почина на 90-годишна възраст, съобщи представител на управляващата Либерално-демократическа партия.

Фукуда е починал на 22 октомври, уточни представителят пред АФП.

Той ръководеше Япония в продължение на една година от септември 2007 г., след като наследи покойния премиер Шиндзо Абе, чийто първи мандат приключи само след 12 месеца.

По време на управлението си Фукуда се стремеше да подобри отношенията с Китай и покани тогавашния китайски президент Ху Цзинтао да посети Япония.

Визитата на Ху през май 2008 г. го превърна в първия китайски държавен глава, посетил страната за последното десетилетие.

Двамата лидери излязоха със съвместно изявление, в което поеха ангажимент за изграждане на „взаимноизгодни отношения, основани на общи стратегически интереси“.

Фукуда подаде оставка през септември 2008 г. на фона на спадаща обществена подкрепа и се оттегли от политиката през 2012 г.

 

 

Когато отношенията между Токио и Пекин по-късно се влошиха заради спор за острови и други исторически въпроси, Фукуда посети Китай през 2014 г. и разговаря с президента Си Цзинпин.

Срещата помогна да се проправи пътят за разговори между Си и Абе по време на втория мандат на японския премиер.

БГНЕС
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