са сред най-предпочитаните песни, коитовъв Великобритания избират да ги съпровождат в последните им мигове, сочи проучване, цитирано от ДПА.Благотворителната организация за грижи в края на живота „Мария Кюри“, съобщи, че екоито хора са предпочели да слушат преди смъртта. Списъкът е съставен след анкета сред близките на починалите по този въпрос.Сред другите песни, посочени от 1000 британци, чиито близки са били обект на грижи в края на живота, са, а версията насъщо присъства в плейлиста.От „Мария Кюри“ заявиха, че музиката може да изиграе „“. 84% от анкетираните са съгласни, че музиката е отпуснала и успокоила техните близки, а шестима от всеки 10 (61%) са обявили, че тя е помогнала за облекчаване на тревожността и емоционалния стрес.Сред другите ползи са създаването на споделено преживяване, което ги сближава, създаването на усещане за нормалност и отвличането на вниманието на умиращия от физическите симптоми на болестта му.Експертът по музикотерапия и почетен старши научен сътрудник на „Мария Кюри“ от Кралския университет в Белфаст д-р Трейси Макконъл поясни: „Неизлечимото заболяване, болката идори в близките семейства и приятели. Музикотерапията може да помогне на хората да изразят чувствата си и да ги накара да се почувстват по-добре, независимо от здравословното или емоционалното им състояние.“Благотворителната организацияс най-популярните песни паралелно с доклад за приоритетите на хората относно начина, по който биха искали да изживеят последните си месеци, седмици и дни.Освен хитовете на Синатра, „Бийтълс“, Уитни Хюстън и Джуди Гарлънд в списъка присъстват още песните (Simply) The Best на Тина Търнър, Girls Just Want to Have Fun на Синди Лопър, Angels на Роби Уилямс, What A Wonderful World на Луис Армстронг, Beautiful на Кристина Агилера и These Are The Days Of Our Lives на „Куин“.