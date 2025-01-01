Около 30 кубически метра петрол попаднаха в Черно море при разлив край руския град Новоросийск, предаде ТАСС, позовавайки се на данни на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и Федерална служба за надзор на природните ресурси („Росприроднадзор“).

„Сутринта на 29 август, по време на товарни дейности на устройство за дистанционно акостиране №2 на (дъщерното дружество на КТК – бел.ред.) КТК-Р, е възникнал теч поради разкъсване на морската връзка на плаващия маркуч. Според компанията, около 30 кубически метра петрол са попаднали в морето“, се казва в съобщението на „Росприроднадзор“.

(Устройството за дистанционно акостиране е точкова шамандура, позволяваща товаренето на танкери на значително разстояние от брега, включително при неблагоприятни метеорологични условия – бел. ред.)

Агенцията съобщи, че разливът в Черно море край Новоросийск е бил своевременно локализиран, като няма заплаха от разпространението му.