Полицията в американския град Ню Олбъни, щата Охайо, е евакуирала служителите на местен склад, след като един човек е бил фатално прострелян в района на сградата, съобщиха в изявление градските власти, цитирани от Ройтерс.

Петима души са били ранени. Инцидентът се е случил около 10:30 ч. местно време. Според служителите на реда атаката е била целенасочена, въпреки че точните мотиви предстои да бъдат установени.

В изявлението се посочва, че полицията е блокирала сградата. Един от заподозрените е бил задържан жив, но самоличността му още не е оповестена.

За момента не се съобщават повече подробности.

🚨🇺🇸 Mass shooting reported at Manufacturing Plant, New Albany, Ohio



Police have locked the plant down with suspect still reported to be at large. pic.twitter.com/Cux9Sf9HCW