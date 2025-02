Десет души са убити при стрелба в образователен център в Швеция, съобщи полицията. Нападателят също е мъртъв.

Мотивът на стрелеца още не е установен, предаде АФП.

10 души са загинали след стрелба в учебно заведение в Швеция (ВИДЕО)

„Единадесет души са загинали, включително и стрелецът“, заявиха от полицията за масовото убийство, описано от шведския министър-председател като „най-тежката масова стрелба“ в историята на страната.

Video from the school shooting in Sweden today. pic.twitter.com/BVko9uJCn6