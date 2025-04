Президентът на Украйна Володимир Зеленски нарече обявеното от Русия спиране на огъня "нов опит на Путин да си играе с човешките животи", предадоха световните агенции.

"Що се отнася до поредния опит на Путин да си играе с човешки животи - в момента в цяла Украйна звучат сирени за въздушна тревога. В 17:15 ч. в небето ни са засечени руски бойни дронове. Украинската противовъздушна отбрана и авиация вече действат, за да ни защитят. Присъствието на дронове "Шахед" в небето ни разкрива истинското отношение на Путин към Великден и към човешкия живот", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс".

Той допълни, че е получил доклад от главнокомандващия украинските въоръжени сили Олександър Сирски. Според него украинските войски продължават действията си на територията на руската Курска област и удържат позициите си, а в друг руски регион - Белгородска област - са напреднали и са разширили зоната ни на контрол.

