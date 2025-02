Около десет души са били убити при стрелба в образователен център в Швеция, включително нападателят, който не е бил известен на полицията, съобщиха от полицията.

„Около 10 души са били убити днес“, заяви началникът на полицията в Оребро Роберто Ейд Форест. Той обясни, че полицията „не може да уточни“ броя им, предаде АФП.

„Заподозреният нападател не е известен на полицията“, добави Форест.

Инцидентът е станал около 13:00 ч. местно време в образователен център за възрастни. Вестник "Expressen" съобщава, че предполагаемият извършител се е самоубил след престрелка със служителите на реда.

Според властите в Оребро четирима души са приети в местни лечебни заведения.

Снимки от мястото на инцидента показват голямо полицейско присъствие с множество линейки и автомобили за спешна помощ.

