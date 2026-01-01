Петима души загинаха, а 19 бяха ранени при руски удар с дрон тази сутрин по пазар във фронтовия украинския град Никопол, съобщи украинската главна прокуратура, цитирана от Ройтерс.

"Това е поредното военно престъпление, извършено от Русия", допълниха от държавното обвинение на Украйна в Телеграм.

Никопол, който е на няколко километра от окупираните от Москва територии на другия бряг на река Днепър, редовно е мишена на обстрели от страна на Русия.

В същото време най-малко един човек загина при комбинирана украинска атака с ракети и дронове, а на борда на кораб, плаващ под чужд флаг, възникна пожар, съобщиха руските власти, цитирани от Ройтерс.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар заяви, че има един убит и четирима тежко ранени при въздушно нападение, извършено от Украйна.

При ракетна атака срещу град Таганрог е повредена гражданска инфраструктура. Възникнал е пожар в складови помещения на спедиторска компания, каза Слюсар.

При нападение с дронове в Азовско море е пострадал плавателен съд, на борда на който е избухнал пожар, добави губернаторът.

Град Толиати също е бил атакуван с дронове, съобщи губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев. Засега няма данни какви цели са ударени. Украйна преди е атакувала руския завод за производство на азотни торове "Толиати Азот".