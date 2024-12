Петима души са били убити в Северна Франция. Един човек се е предал тази вечер на властите, твърдейки, че е извършителят, съобщи жандармерията, цитирана от Франс прес.

Четири от жертвите са били убити близо до град Дюнкерк. По първоначални данни става дума за двама охранители и двама мигранти. Петият човек е убит в община Вормут.

Мъж се е предал на жандармерията в градчето Гивелд, твърдейки, че е извършител на убийствата, каза близък до разследването, без да даде повече подробности.

От местната префектура съобщиха, че по случая се води разследване.

🇨🇵 France - 14th December 2024



Five killed ‘by lone gunman’ in shootings around Dunkirk migrant camp



Suspect, 22, who turned himself in to police had multiple weapons, sources say



Special forces police were called to the camp on the Mardyck Road soon after 4pm on Saturday… pic.twitter.com/4inkyROcNs