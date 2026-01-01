Израелската армия нанесе въздушни и артилерийски удари по-рано днес по множество райони в Южен Ливан, причинили жертви и значителни разрушения, предаде ливанската Национална информационна агенция (ННА).

Според Министерството на здравеопазването в Бейрут двама души са загинали, осем са ранени в Хароуф в окръг Набатия, а други трима са загинали и четирима са ранени в град Кунин в окръг Бинт Джбейл. При други удари са ранени осем души в Арабсалим и седем в Тулин в окръг Марджаюн.

Въздушни удари бяха нанесени и по Айната, Ятер, Срифа, Адшит, Дейр Аамес и Набатия, където е разрушена жилищна сграда. Артилерийски обстрел е засегнал и района на Шакра, долината Уади ас Слуки и няколко населени места в Бинт Джбейл.

Ракета е паднала и в Каукаба в окръг Хасбая, без да избухне.