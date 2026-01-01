Папа Лъв XIV заминава на посещение в четири африкански държави в рамките на амбициозно турне, за да призове световните лидери да отговорят на нуждите на континента, където живее повече от една пета от католиците в света, по време на първото си голямо пътуване в чужбина за 2026 г., предаде Ройтерс.

В продължение на 10 дни, от 13 до 23 април, папата ще измине близо 18 000 километра, за да посети 11 града и селища в Алжир, Камерун, Ангола и Екваториална Гвинея като част от натоварен маршрут, който включва 18 полета.

Папата предприема посещението с мисията "да помогне да се насочи вниманието на света към Африка", заяви пред Ройтерс кардинал Майкъл Черни, висш ватикански служител и близък съветник на Лъв XIV.

"Като отива в Африка толкова рано в своя понтификат, папата показва, че Африка има значение", каза Черни. "Лъв иска да се увери, че Африка не е забравена от страните и хората, погълнати от собствените си проблеми."

Личен приоритет

Лъв XIV, който през последните седмици се превърна в откровен критик на войната в Иран, е направил само едно голямо пътуване в чужбина, откакто беше избран през май миналата година, като посети Турция и Ливан през ноември и декември. През март той посети Монако.

Представители на Ватикана и африкански църковни лидери казват, че предстоящото пътуване е личен приоритет за Лъв, първия американски папа, и израз за значението, което католическата църква отдава на континента, мястото, където католицизмът се разраства най-бързо.

Според статистически данни на Ватикана над 20% от католиците в света живеят в Африка. В три от страните, които Лъв ще посети, над половината от населението се самоопределя като католици.

В Екваториална Гвинея, която не е посещавана от папа от 1982 г. насам, над 70% от населението е католическо. Алжир е преобладаващо мюсюлманска страна с по-малко от 10 000 католици сред населението си от около 48 милиона души.

Папите отделят специално внимание на Африка с посещения от края на 60-те години. Това на Лъв XIV ще бъде 24-тото посещение на лидер на католическата църква, която е с 1,4 милиарда членове.

"Африканската църква е жизнена и пълна с призвани към религиозния живот и свещеничеството", каза отец Марк Франсис, американски свещеник и приятел на папата от 70-те години.

Папата има наситена програма

Лъв XIV, който наследи покойния папа Франциск, е на 70 години, относително млад за папа и в добро здраве. Той планира да изнесе 25 речи в рамките на 10 дни, както и да проведе официални срещи с политически лидери и местни католици.

Очаква се той да насърчи диалога между католици и мюсюлмани в Алжир, където ще посети Голямата джамия в Алжир, което ще бъде едва второто му посещение в джамия като папа.

Той ще пътува и до Анаба, на североизточното крайбрежие, за да посети руините на древния град Хипо. Мястото има специално значение за папата, който е член на августинския религиозен орден. Орденът е вдъхновен от ученията на Свети Августин от Хипо от четвърти век, важна фигура в ранната християнска църква.

В Камерун Светия отец ще проведе "среща за мир" в Баменда, най-големият град в англоезичните региони на страната, където сблъсъците между правителството и сепаратистките движения са отнели живота на хиляди хора от 2017 г. насам.

Папата ще покаже Африка като "място на надеждата"

Отец Агбонкхианмеге Оробатор, йезуит от Нигерия, който ръководеше общностите на своя орден в цяла Африка от 2017 до 2023 г., заяви, че посещението ще покаже Африка "като място на издръжливост и надежда".

"Това ще даде възможност на папа Лъв да отнесе своето послание за надежда, мир и помирение на места..., където политическата нестабилност и религиозната нетърпимост са предизвикали конфликти и хуманитарни кризи", каза той.

В предпоследния ден от визитата си папата ще посети гвинейския град Бата и ще се помоли на мястото на серия от експлозии през 2021 г. във военна казарма, при които загинаха над 100 души.

39-годишната Джамила Касома, адвокат и предприемач в Ангола, каза, че се надява обиколката на папата да повиши световната осведоменост за нуждите в Африка и да стимулира действията.

"Изборът на Африка за тази обиколка не е случаен", каза тя. "Много от големите глобални предизвикателства... са концентрирани тук, и именно тук те могат да бъдат преосмислени."