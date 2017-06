Kalki Subramaniam - transgender rights activist. Started the Sahodari Foundation, an organization that advocates for transgender people pic.twitter.com/4S2nh5Cvnf — gulag jamun (@TwerkForTwerk) 8 март 2017 г.

This is Jannat Ali.. another transgender activist from Pakistan - with the aim of becoming the most educated transgender in Pakistan.. pic.twitter.com/FruFeohTNQ — Kiran Khan (@KiranKhanLive) 6 април 2017 г.

Пакистан издадена, който приветства този ход като крачка напред към маргинализираната общност в дълбоко консервативната южноазиатска страна., заяви, че новият паспорт ще й помогне да водиот името на своята общност. "Получих паспорта си, който посочва пола ми като Х, а не като мъж или жена", разказа Фарзана пред АФП. "По-рано имах паспорт, който посочваше пола ми като мъж, но този път аз казах на властите, че няма да приема документа си, ако не ме идентифицира като транссексуален гражданин", заяви още лицето на гражданското движение TransAction."Сега ще ми бъде по-удобно да пътувам в чужбина, защото по-рано се сблъсквах спорадив моя паспорт", добави Фарзана.Съвременнитетвърдят, чеПрез 2009 г., като позволиха на транссексуалните да получават лични карти. ЛГБТ-общността в страната наброява най-малко половин милион души в страната, сочат проучванията.Но въпреки тези, хомосексуалистите в Пакистан често живеят от просия и проституция и са подложени на изнудване и дискриминация.