Традиционна коледна елха в Дортмунд беше тържествено осветена в понеделник вечерта, предаде агенция ДПА.
Инсталацията е висока около 45 метра и е съставена от около 1200 норвежки смърча, като според администрацията на западногерманския град е най-голямата коледна елха от този вид в света. Тя е увенчана с 4-метров ангел, който осветява града през коледния сезон. Гигантската елха е издигната в Дортмунд за първи път през 1996 г. За да бъде правилно сглобена, са необходими много старание и умения, както и около месец работа. Празничната елха, с тегло 40 тона, е осветена със 140 000 светодиодни лампички, допълва още ДПА.
The world’s tallest Christmas tree lights up Dortmund, marking the start of the festive season as the German city’s Christmas market opens to visitors. pic.twitter.com/PFWP6MXMv1— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 24, 2025
Празничният сезон бавно настъпва и в германската столица Берлин, след като традиционната коледна елха, която стои пред сградата на Райхстага, вече бе отсечена в заснежените планини Харц, югозападно от града, отбелязва ДПА. На забележителната Бранденбургска врата коледната елха тази година трябваше да бъде поставена на определеното за целта място още понеделник следобед, но транспортът ѝ се забави поради зимните условия. Дървото ще бъде осветено празнично идващата неделя - първият ден на Адвента, периодът от приблизително четири седмици преди Коледа.
Берлински коледни пазари също отварят врати за посетителите. Пазарът в църквата музей „Кайзер Вилхелм“ беше открит за обществеността в понеделник сутринта с църковна служба. Очаква се кметът Кай Вегнер да открие коледните пазари пред т. нар. Червено кметство на площада Жандарменмаркт и при двореца Шарлотенбург в германската столица.