Традиционна коледна елха в Дортмунд беше тържествено осветена в понеделник вечерта, предаде агенция ДПА.

Инсталацията е висока около 45 метра и е съставена от около 1200 норвежки смърча, като според администрацията на западногерманския град е най-голямата коледна елха от този вид в света. Тя е увенчана с 4-метров ангел, който осветява града през коледния сезон. Гигантската елха е издигната в Дортмунд за първи път през 1996 г. За да бъде правилно сглобена, са необходими много старание и умения, както и около месец работа. Празничната елха, с тегло 40 тона, е осветена със 140 000 светодиодни лампички, допълва още ДПА.

Празничният сезон бавно настъпва и в германската столица Берлин, след като традиционната коледна елха, която стои пред сградата на Райхстага, вече бе отсечена в заснежените планини Харц, югозападно от града, отбелязва ДПА. На забележителната Бранденбургска врата коледната елха тази година трябваше да бъде поставена на определеното за целта място още понеделник следобед, но транспортът ѝ се забави поради зимните условия. Дървото ще бъде осветено празнично идващата неделя - първият ден на Адвента, периодът от приблизително четири седмици преди Коледа.

Берлински коледни пазари също отварят врати за посетителите. Пазарът в църквата музей „Кайзер Вилхелм“ беше открит за обществеността в понеделник сутринта с църковна служба. Очаква се кметът Кай Вегнер да открие коледните пазари пред т. нар. Червено кметство на площада Жандарменмаркт и при двореца Шарлотенбург в германската столица.