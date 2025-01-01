От Центъра за градска мобилност обявиха цените на картите и билетите в евро за градския транспорт в София.

"Преминаваме към евро! Цените са надолу и в полза на пътниците”, се казва в съобщението, публикувано във фейсбук профила на ЦГМ.

Оттам добавят, че от 1 януари 2026 г. разплащането в транспорта в столицата ще е в евро.

► Билетчето от 1,60 лв. ще бъде 0,80 €

► Дневна карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 €

► Месечната карта, която сега е в размер на 50 лева, вече ще бъде 25,50 €

►Годишната карта от 365 лв. се превалутира в 185 €.