Министерството на отбраната на Руската федерация обяви днес, че въоръжените сили на страната са превзели селището Иванопиля в Донецка област, Източна Украйна, предаде Ройтерс.

Иванопиля се намира в югоизточните покрайнини на град Константиновка, който е една от основните цели на руското настъпление.

Ведомството съобщи още за "масиран удар" по енергийни и военни съоръжения в Украйна.

Руските сили са нанесли удари по транспортна и пристанищна инфраструктура, използвана от украинската армия. Чрез тактическа авиация, дронове, ракети и артилерия са били атакувани също така пунктове за временно разполагане на украински въоръжени формирования и чуждестранни наемници, се казва в изявлението, цитирано от ТАСС.

В информацията се отбелязва, че от руска страна също така са били използвани хиперзвукови ракети "Кинжал".

Междувременно Укринформ съобщи, позовавайки се на украинската армия, че при снощната украинска атака с дронове по руското пристанище Новоросийск са били поразени значителен брой цели, включите голям руски десантен кораб.

Твърденията и на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.