Парламентът да приеме изключително важни за София предложения, направени от народните представители от "Продължаваме Промяната" (ПП) Венко Сабрутев, Асен Василев и Богдан Богданов между двете четения на държавния бюджет, за да покаже държавата, че наистина се грижи за софиянци, за това настоя председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров, цитиран от пресцентъра на Съвета.

Петров пояснява, че става дума за 175 млн. евро, които да бъдат инвестирани в тригодишна програма за изграждане на необходимите нови детски градини и ясли в София, както и за отчуждаване на необходимите терени и допълнително прехвърляне на собствеността на подходящите за целта държавни имоти. Според представения списък с имоти, собственост на държавата, някои от тях могат да бъдат прехвърлени на общината за строеж на детски градини в районите: "Лозенец", "Витоша", "Младост" и "Овча купел".

Статистиката показва, че броят на децата родени в София устойчиво нараства през годините и всяко четвърто българско дете се ражда в столицата. Допълнително Столичната община трябва да осигури места в детските градини и ясли и за децата, които са родени в други населени места, но впоследствие се преместват в столицата заедно с родителите си, подчертава председателят на СОС. По думите му проблемът с липсата на необходимия брой детски градини и ясли на територията на Столична община е от години и не може да бъде решен само от бюджета на Столичната община. Необходимо е стратегическо решение с подкрепата на държавата и националния бюджет, смята Петров.

Депутатите от "Продължаваме Промяната" предлагат и промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, според които охраната на метрото се поема от силовото ведомство и се осигуряват 70 млн. лева от държавната хазна за нови метростанции.

Софиянци генерират над 40% от Брутния вътрешен продукт на страната и заслужават адекватно отношение от държавата, коментира председателят на СОС, цитиран от пресцентъра.

На 21 ноември Народното събрание прие на първо четене проектобюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО), на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавния бюджет за 2026 г. Това са първите бюджети в евро. Предстои разглеждането им и на второ четене.