Д-р Диана Чолакова от Факултета по химия и фармация (ФХФ) получи днес наградата на Столичната община за най-добър млад учен на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя й беше връчена на академичното тържество за патронния празник на СУ от заместник-кмета по финанси и здравеопазване Георги Клисурски.

От 2018 г. последователно д-р Диана Чолакова е изследовател, химик, постдокторант и старши изследовател в Катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство във Факултета по химия и фармация на СУ.

През 2016 г. завършва с отличен успех бакалавърска степен по инженерна химия и съвременни материали. През 2018 г. се дипломира с отличен успех в магистърската програма „Дисперсни системи в химичните технологии“ във Факултета по химия и фармация на Софийския университет. Защитава докторантура през 2020 г. с тема на дисертацията „Спонтанни деформации на емулсионни капки, претърпяващи фазов преход” в Катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство на ФХФ. Помощник ръководител е и е член на научните колективи на повече от 20 научноизследователски проекта в периода 2014-2024 г.

От СУ припомниха, че през 2008 г., във връзка с честването на 120-годишнината на Софийския университет, за първи път бе обявен конкурс и беше връчена наградата на Столичната община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Наградата на Столичната община се присъжда за 17-а поредна година. Средствата за нея в размер на 2500 лв. се осигуряват от бюджета на Столичната община. Целта на наградата е да потвърди признанието от страна на Столичната община към младото поколение учени на Софийския университет от всички научни области.

За първа година кметът на Столичната община отличава млад учен от Софийския университет с почетен знак. Носител на наградата за принос в хуманитарната наука е главен асистент д-р Екатерина Томова от Катедрата „Теория на възпитанието“ на Факултета по педагогика на Софийския университет. Тя е доктор по педагогика от 2023 г. с тема на дисертацията „Иновативен модел за формиране на личностна и социална компетентност в часа на класа“. Завършва магистърска степен по журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация през 2017 г., през 2013 г. се дипломира като бакалавър в специалността „Педагогика“ във Факултета по педагогика на Софийския университет.

На академичното тържество бяха връчени и годишните награди „Алма матер“ за учебната 2024/2025 година по повод патронния празник на Софийския университет.

Носител на стипендия за студент от Карлово на името на братя Евлоги и Христо Георгиеви за учебната 2025/2026 година стана Тодор Ников от Стопанския факултет в специалността „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“.

Илиан Димитров от специалност „Фармация“, ФХФ беше отличен за образователна и научноизследователска дейност; Александър Янев – специалност „Компютърни науки“, ФМИ - образователна и научноизследователска дейност; Фуат Расим от специалност „Право“, ЮФ - образователна дейност; Ясен Пенчев - специалност „Информатика“, ФМИ - образователна дейност; Радост Йовкова - специалност „Скандинавистика“, ФКНФ - образователна дейност; Катерина Тумбалова - магистърска програма „Медицинска химия“, ФХФ - научноизследователска дейност; Ясен Кушев - специалност „Право“, ЮФ - образователна дейност; Дани Илиева - специалност „Връзки с обществеността“, ФЖМК - изкуство; Ивайло Александров - специалност „Скандинавистика“, ФКНФ - образователна дейност; Златиана Илиева от специалност „Право“, ЮФ - образователна дейност; Преслава Панова - специалност „История“, ИФ - научноизследователска дейност; Станислава Млечкова - специалност „Скандинавистика“, ФКНФ - образователна дейност; Виолета Кастрева - специалност „Компютърни науки“, ФМИ - образователна дейност; Стефани Петрова - магистърска програма „Функционални материали“, ФХФ - научноизследователска дейност; Мартин Пасев - специалност „Медицина“, МФ - научноизследователска дейност.

За тези 137 години Софийският университет „Св. Климент Охридски” успя да се превърне в истински дом за цяла плеяда забележителни учени и преподаватели, каза в словото си ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. д-р Георги Вълчев на академичното тържество за патронния празник на висшето училище.

Сред присъстващите на академичното тържество бяха членовете на Академичния съвет на Софийския университет, бивши ректори на СУ, преподаватели, студенти. На тържеството присъства и генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев.