Полицейски служители от Второ РУ-Стара Загора иззеха голямо количество метамфетамин при специализирана операция, проведена на 23 ноември 2025 г. в областния град.

При проверка в таксиметров автомобил, управляван от 61-годишен мъж, полицаите задържали 34-годишен пътник. На задната седалка е открита черна найлонова торба, съдържаща 10 полиетиленови пликчета с бяло кристалообразно вещество. Експертизата е установила, че става въпрос за метамфетамин с общо тегло 92,86 грама.

Мъжът е задържан за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

В хода на последващи оперативно-издирвателни действия е установено лицето, което е предало наркотика на 34-годишния – 39-годишен мъж. В близост до барака, обитавана от него, полицаите открили пластмасова кутия с 6 полиетиленови пликчета метамфетамин с общо тегло 51,99 грама. 39-годишният също е задържан за срок до 24 часа, а спрямо него е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Стара Загора.

Общо при операцията са иззети над 144 грама метамфетамин, а разследването продължава. Полицията призовава гражданите да съобщават за всякакви съмнения за незаконно разпространение на наркотични вещества.