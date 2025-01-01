Няколко синдикални конфедерации в Румъния обявиха организирането на демонстрация днес, с която да поискат от президента Никушор Дан да бъде посредник в конфликта между синдикалистите и правителството, съобщава новинарският сайт „Хотнюз“.

„Националната синдикална конфедерация „Картел Алфа“, Националната конфедерация на свободните синдикати в Румъния „Братство“, Конфедерацията на демократичните синдикати в Румъния и Националната синдикална конфедерация „Меридиан“ обявяват организирането на публична демонстрация утре, 18 декември 2025 г., в интервала 11:00-13:00 ч. на площад „Лъв“. Тази демонстрация има за цел да поиска участие на президента на Румъния като посредник в съществуващия сериозен социален конфликт между синдикалните конфедерации и правителството на Румъния в контекста на ускорената деградация на условията на труд и живот за милиони граждани“, се посочва в съобщение на синдикалните организации.

Основните искания на синдикалистите са увеличение на гарантираната минимална работна заплата съгласно европейските стандарти, защита на реалната покупателна способност, осигуряване на достойни условия на труд в публичния и частния сектор.

„Ще излезем на улицата, за да предадем посланието, че няма да приемаме повече липсата на диалог, мерките за икономии, наложени без консултации, и неуважението към честния труд. Искаме конкретни, справедливи и незабавни решения чрез конституционните механизми, предвидени в закона“, посочват още синдикатите.

През октомври хиляди хора се включиха в голям протест на площад „Виктория“ в Букурещ, организиран от четирите синдикални конфедерации, с искане за увеличение на минималната заплата и пенсиите, спазване на законовите и договорните права на служителите, справедливо данъчно облагане, както и защита на работните места и инвестиции в икономиката, за да няма съкращения на персонал.

Протестите идват, след като коалиционното правителство на премиера Илие Боложан прокара в парламента два пакета с мерки за икономии в опит да овладее прекомерния бюджетен дефицит, достигнал миналата година най-високото равнище в ЕС от 9,3 процента от БВП. Мерките, сред които замразяване на заплатите в обществения сектор и на пенсиите, бяха посрещнати с обществено недоволство и протести.

„Хотнюз“ отбелязва, че планираният за днес протест пред президентския дворец „Котрочени“ идва в момент, когато президентът Никушор Дан е извън страната. Той замина за Финландия в понеделник, за да участва в Срещата на върха на държавите от ЕС от източния фланг, а вчера пристигна във Великобритания, където има редица срещи с представители на румънската общност. Днес той ще бъде в Брюксел, където ще участва в Срещата на върха ЕС-Западни Балкани. Утре, когато е насрочен митингът на синдикалистите, президентът ще участва в заседание на Европейския съвет също в Брюксел.