Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват в официалната церемония по приключване на доставките на самолети по първия договор за придобиване на F-16 Block 70 в Република България.

Последните два изтребителя от първата партида F-16 Block 70 пристигнаха у нас (ВИДЕО)

Церемонията, по време на която ще бъдат представени осемте български изтребителя F-16 Block 70, постъпващи на въоръжение във Военновъздушните сили, ще се състои в четвъртък, в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево.

Сред присъстващите ще бъдат представители на държавната и местната власт, на ръководствата на национални и съюзнически институции и на фирмата-производител.

Преди дни у нас пристигнаха и последните два изтребителя от първата партида F-16 Block 70. С тях българските ВВС вече разполагат с 8 самолета F-16 Block 70.