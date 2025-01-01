Представителите на държавите от ЕС и Европейският парламент постигнаха рано тази сутрин съгласие за нови правила, позволяващи на държавите от блока да депортират кандидати за убежище в "сигурни трети страни", предаде ДПА.

Споразумението ще направи възможно лице, търсещо закрила, да бъде изпратено в страна, която не членува в Евросъюза, ако бъде определена за безопасна; предпоставка за това би било например, ако между дадената трета страна и дадената държава от ЕС съществува споразумение или договореност.

Преди се изискваше кандидатите за убежище да имат някаква връзка с тази страна като роднинска свързаност или продължителен престой там в минал период.

По този начин лица, търсещи закрила, ще могат да бъдат депортирани в страни, в които никога не са били и с които нямат нито семейна, нито културна или каквато и да било друга връзка. Въпреки това, по искане на държавите от ЕС, за непридружени непълнолетни ще се прави изключение и занапред – необходимо условие за депортация ще продължи да бъде те да имат някаква връзка с дадената страна.

Преди да влезе в сила, споразумението трябва да бъде официално одобрено, което обикновено е формалност, тъй като преговарящите вече са се договорили за компромис.

Вчера ЕП проправи пътя за преговорите, след като за това гласува мнозинство, осигурено основно от десницата. Подкрепата дойде най-вече от десноцентристки и по-дясно настроени депутати.

Въпросът за изискването за лична или юридическа връзка с третата страна беше дискутиран още миналата година в рамките на преговорите за реформа на Общата европейска система за убежище (CEAS).

В крайна сметка бе решено връзката да остане задължително условие, но след определен период от време това да може да бъде променено.

"Хиляди мигранти се давят в Средиземно море или стават жертва на престъпления от страна на каналджиите, които печелят купища пари за тяхна сметка", каза датският министър на имиграцията и интеграцията Расмус Стоклунд. "От решаващо значение е да сложим прът в колелата на тази нездрава и безчовечна система."