В заключителния документ, приет на срещата на европейските лидери, Декларация от Брюксел, се посочва, че запазването на добросъседски отношения, регионалното сътрудничество и помирението остават ключови за изграждането на споделено бъдеще, включително с добросъвестното прилагане на международни споразумения като Преспанското споразумение с Гърция и Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България, предава кореспондент на БТА Николай Желязков.

Документът бе приет от държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС след общото им заседание с колегите им от Западните Балкани. От срещата отсъстваше представител на Сърбия.

Необходими са решителни допълнителни усилия за насърчаване на помирението и регионалната стабилност, както и за намиране и за прилагане на окончателни, приобщаващи и обвързващи решения на регионалните и двустранните спорове и проблеми с партньорите, свързани с наследството от миналото, в съответствие с международното право и установените принципи, включително Споразумението за въпросите на наследяването, и оставащите случаи на изчезнали лица и военни престъпления, се допълва в текста.

Войната, предприета от Русия срещу Украйна и нарастващите геополитически предизвикателства подчертават необходимостта от все по-силни връзки между ЕС и Западните Балкани. Срещата на върха е най-значимият повод през годината за потвърждаване на стратегическото партньорство между ЕС и региона. Потвърждаваме отново пълния си и недвусмислен ангажимент към перспективата за членство в ЕС на Западните Балкани. Бъдещето на Западните Балкани е в нашия Съюз. Разширяването е реалистична възможност, заявяват лидерите.

Те потвърждават непоколебимата подкрепа за Украйна и за всеобхватен, справедлив и траен мир, според Устава на ООН и международното право. Лидерите поздравяват страните от Западните Балкани, които съгласуват своята политика с европейските външнополитически решения, като призовават останалите също да се присъединят.

Пресконференцията след събитието бе отменена, но в изявление на председателя на Европейския съвет Антонио Коща се посочва, че в последните 12 месеца е постигнат добър напредък по пътя на Западните Балкани към ЕС.

По отношение на Северна Македония приветстваме стъпките за подобряване на регионалната свързаност, надяваме се на реален напредък през 2026 г., добавя той. Властите в Скопие знаят какво трябва да направят, допълва Коща.

Той отбелязва ускорения напредък на Черна гора, както и успеха на Албания да отвори всички преговорни глави много бързо. Следващата година ще бъде момент на истината за ускоряване на реформите там, добавя Коща.

По неговите думи Босна и Херцеговина е предприела необходима стъпка за достъп до средствата от Плана за растеж. Приветстваме стъпките на Косово за изграждане на доверие между общностите, предстоящите парламентарни избори може да бъдат решаващи за реформите и за насочване по пътя на присъединяване към ЕС, допълва той.

Има основен политически избор пред нас - между това да останем в капана на миналото, или да продължим напред към съвместно бъдеще в ЕС, избор между разделение или помирение и сътрудничество, които са в основата на ЕС, обобщава Коща. Само с преодоляване на миналото Западните Балкани могат напълно да поемат ролята си на бъдещи страни от ЕС и да допринесат за стабилна, просперираща и обединена Европа, посочва той. Пътят напред няма да бъде лесен. Някои реформи ще бъдат трудни, но си заслужават. Вярвам, че нашите партньори са ангажирани с постигането им. ЕС ще остане най-надеждният партньор на Западните Балкани, всички тези страни са част от европейското семейство и мястото им е в ЕС, допълва Коща.

Той съобщава, че следващата среща на върха ЕС-Западни Балкани ще бъде в Черна гора през юни догодина.