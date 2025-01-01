Имате предвид дивия популизъм да се свали охраната на Борисов и Пеевски. Ние с популизми не се занимаваме затова ще постъпя по следния начин. След малко ще подам искане до комисията, която слага охраната, която е постановила да имам такава охрана, както е постановила, по медийни сведения, за Кирил Петков тогава, Атанас Атанасов, за Христо Иванов. Аз охраната тогава не я взех веднага, отказах я, много дълго време. От службите настояха да я взема тази охрана, че са притеснени. Кирил Петков я взе тази охрана веднага, Атанас Атанасов я взе веднага. На всеки 6 месеца се преценява има ли нужда от тази охрана и явно на тях им е била свалена. На мен не ми е била свалена - така са преценили службите. Не знам кога изтичат тези 6 месеца. Ще поискам още днес, преди комисия, да бъде прегледана нуждата от моята охрана. Аз ще приема решението на комисията. Така лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски коментира въпрос днешното заседание на комисия, на която има искане да му бъде свалена охраната на НСО.

В миналото съм го правил и съм се отказвал от тази охрана. Но няма да позволя да оставят народни представители и други държавни служители без охрана, това е несериозно, подчерта той.

Попитан дали е вярно, че е освободил кабинета си, той отговори, че вчера е казал всичко за кабинета - "музеят на сглобката е там и ще бъде там". На въпрос къде ще се помещава, той отговори: в парламента - ние имаме много други кабинети в парламента.

Мирчев: Христо Иванов никога не е получавал охрана и шофьор от НСО

Ние държава ли сме? Темите на държавата не са кабинетът на Пеевски, не са охраната на Пеевски или Борисов. Темите на държавата са спекулата, цените на стоките и услугите, заплатите на хората. Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев. Ние го спасихме с петте процента, защото разбрахме какви бели са направили тези момчета, но го направихме заради хората. Вчера не заслужаваха подкрепа, нали беше перфектно всичко. Уплашени внесоха това за петте процента, защото знаят какво ще стане. Сега се обръщам към всички хора в България. Положението е много тежко, януари и февруари ще е много тежко, както и през следващите 6 месеца - хората трябва да го знаят. Виновни са ПП-ДБ и хората ще разберат истината, но ние сме отговорни и вчера гласувахме петте процента, които не стигат. Трябваше България да има бюджет, трябваше хората да бъдат осигурени, посочи той.

Според Пеевски трябва всички партии да седнат веднага и да решат проблемите със спекулата, проблемите, които ще дойдат с въвеждането на еврото. "Партиите трябва да са отговорни към хората, а не да се занимават с други теми. Ако цената е кабинетът на Пеевски и цената на спокойната държава е охраната на Пеевски, аз ще го направя веднага - ще правя всичко за България", категоричен е той.