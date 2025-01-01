Лидерът на БСП Атанас Зафиров откри в централата на партията в София паметник на Георги Димитров. Това стана ясно от публикация в социалните мрежи.

Това стана в присъствието на зам.-председателя на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) Сяо Дзие.

„Преди началото на срещата заедно с нашите гости открихме реставрирания паметник на Георги Димитров – ръководител на Българската комунистическа партия и генерален секретар на Коминтерна, в централа на Българската социалистическа партия. На нея присъства и неговият внук, носещ името Георги Димитров. С гордост мога да заявя, че след много усилия успяхме да спасим паметника от унищожаване и сега той е на своето място“, каза Зафиров.

Атанас Зафиров/Facebook

Припомняме, че Георги Димитров е български и съветски политик, който носи главната отговорност за установяването на тоталитарния режим след преврата на 9 септември 1944 г. Той също така е отговорен и за националното предателство спрямо българите в Македония, които именно по негово време бяха принудени по насилствен път да се записват като македонци. Последиците от това негово решение в услуга на югославския диктатор Тито и до ден-днешен отравя атмосферата на Балканите, противопоставяйки българите помежду им.

Със съгласието на Георги Димитров е извършен и геноцида срещу българския политически, духовен и обществен елит след 9 септември. Десетки хиляди българи бяха избити без съд и присъда непосредствено след преврата, а други бяха осъдени по фалшиви обвинения от така наречения Народен съд.