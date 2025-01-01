Италианският "Милан" отдаде почит на бившия вратар Лоренцо Буфон, който почина на 95-годишна възраст, съобщава агенция ДПА.

Буфон печели Скудетото пет пъти с тима на "Милан" през 50-те години на миналия век. Играе за Дженоа и по-късно за Интер, където отново печели титлата в Серия А през сезон 1962/1963, преди да завърши кариерата си във Фиорентина.

Роднина на друг бивш италиански вратар Джанлуиджи Буфон, известен с хватката си, определяна като „клещи“, той играе за „адзурите“ на Световното първенство през 1962 година в Чили и участва в 15 мача на националния тим.

Le sue mani a "Tenaglia" hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoriamo la memoria. pic.twitter.com/KbxCitZSKT — AC Milan (@acmilan) November 25, 2025

От Милан написаха в публикация в социалните мрежи: „Неговите ръце като клещи направиха „Милан“ велик с безброй победи през 50-те години. Великолепният Лоренцо - добър човек с голямо росонерско сърце, ни напусна. С голяма емоция се сбогуваме с Лоренцо Буфон и почитаме паметта му.“

Буфон прекара три сезона в "Интер", записвайки 89 мача с екипа на „нерадзурите“.

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования за кончината на Лоренцо Буфон и сме солидарни със семейството му и целия футболен свят в този момент на траур“, написа клубът в социалната платформа "Екс".