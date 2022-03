Неидентифицираният обект, паднал в Загреб, е военен дрон. Това съобщи държавната информационна агенция Hina, като се позова на хърватското правителство. "Дрон от военен тип, който е навлязъл в хърватското въздушно пространство от източна посока към запад, а именно от унгарското въздушно пространство, падна близо до Ярун в Загреб. Води се разследване със съдействието на криминалната и военната полиция", заяви националното правителство.



Според хърватския премиер Андрей Пленкович, безпилотният дрон е руско производство, информира BBC. "Но не се знае дали е собственост на украинската или руската армия". Неофициални източници съобщиха, че може да е дрон ТУ-141 от съветската епоха, управляван от украинските военни.



🇭🇷 Unidentified flying object crashing in the capital of Croatia. Object that fell looks like a part of an aircraft engine. Crater is 3m wide and 1m deep.#Zagreb #Croatia pic.twitter.com/ArxsNVKmEo



По-рано държавната информационна агенция Хина съобщи, че през нощта в покрайнините на Загреб е паднал неидентифициран обект. По време на инцидента се е чул взрив. На мястото на инцидента няма пострадали, повредени са няколко автомобила и са намерени два парашута.



Кметът на Загреб Томислав Томашевич съобщи, че фрагменти от дрона са открити в няколко района на югозападното предградие Ярун. "Голям късмет е, че никой не е убит. Това е голям летателен апарат", добави той.



Хърватските власти казват, че дронът е летял над Унгария в продължение на 40 минути и след това е навлязъл в хърватското въздушно пространство за още седем минути, преди да се разбие в столицата.



Президентът Зоран Миланович, който е и главнокомандващ на въоръжените сили, призова хърватите да запазят спокойствие, като каза, че този вид инциденти се случват по време на конфликти и се смята, че дронът не е бил насочен към Хърватия.