Звездата от известната телевизионна поредица Storage Wars Даръл Шийтс е бил открит мъртъв в дома си, съобщава TMZ. За инцидента са съобщили от полицията в Лейк Хавасу Сити, щата Аризона, където живееше Шийтс. Според информацията на властите той е намерен с огнестрелна рана в главата, като най-вероятно става въпрос за самоубийство.

Дарил Шийтс беше на 67 години и беше един от атрактивните персонажи в Storage Wars – телевизионно шоу, в което купувачи наддават за изоставени складове в САЩ. Според законите на Калифорния, ако за склада не се плаща такса в продължение на 3 месеца, той се обявява на търг.

🕊️ "Storage Wars" star Darrell Sheets has died at 67.



— TMZ (@TMZ) April 22, 2026

Дарил Шийтс беше известен с прозвището си Играчът и участваше със сина си Брендън. По време на участието си в епизодите на Storage Wars, Шийтс имаше няколко сериозни удара, като например склад с 4 оригинални картини на Пикасо, или най-голямата и скъпа колекция от комикси.

През 2023 година Играчът прекрати участието си в сериите Storage Wars и отвори магазин за антики в Лейк Хавасу Сити. От продукцията на поредицата изразиха съболезнованията си към семейството на Дарил Шийтс.