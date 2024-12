Лаборатория за производство на наркотици в индустриални мащаби бе открита в западните покрайнини на сирийската столица Дамаск, предаде Ройтерс, като се позова на представители на бунтовниците, които свалиха от власт президента Башар Асад.

Правителството на Асад в Сирия бе обвинявано от САЩ и други страни, че печели от производството и продажбата на пристрастяващия стимулант каптагон, който се пласира в целия Близък изток - от фронтовите линии, през строителни обекти до партитата на елита.

The dramatic collapse of Bashar al-Assad's regime has thrown a light onto the dark corners of his rule, including the industrial-scale production and export of captagon, the drug that turned Syria into the world's largest narco state https://t.co/hYXubsCcsy pic.twitter.com/cUb4kNrTyR