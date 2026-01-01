Италианският енергиен гигант “Ени” (Eni) откри ново находише с природен газ край египетския средиземноморски бряг, от който се очаква да бъдат добити два трилиона кубически фута (около 56 млрд. куб. м - бел. ред.) синьо гориво, съобщи в. “Ал Ахрам”, позовавайки се на изявление на компанията.

Според проучванията новоизградената сондажна платформа Denise W-1 ще произвежда и около 130 000 барела кондензат дневно. Кладенецът се намира на 70 километра навътре в морето на дълбочина 95 метра и на по-малко от десет километра от съществуваща инфраструктура, което осигурява оперативна и развойна ефективност.

“Ени” е оператор на договора за разработване на находището “Денис” и притежава 50 процента от концесията, а британската “Бритиш Петролиум” (British Petroleum - BP) държи останалите 50 процента.

Откритието идва в момент на нарастващото търсене на енергия в Египет. Страната се стреми да увеличи вътрешното производство, да осигури по-големи количества втечнен природен газ (LNG) и да се приспособи към нарушените вериги на доставки и поскъпването на енергоносителите, заради войната на САЩ и Израел с Иран.

Египет откри нови находища на петрол и газ

Местният добив на Египет е почти 4,1 млрд. кубически фута (116 милиона кубически метра - бел. ред.) на ден, докато търсенето е около 6,2 млрд. кубически фута на ден.

Наскоро правителството повиши цените на горивата и газа с между 14 и 30 процента. Въведени бяха и мерки за спестяване на електричество, включително ограничено работното време до 21 часа за магазините и заведенията, намаляване на уличното осветление и дистанционна работа един ден в седмицата.

Преди дни Експортно-импортната банка на САЩ (EXIM) одобри застраховане на кредити за над 2 млрд. долара, за да улесни износа на втечнен природен газ от САЩ към Египет, който се очаква да пристигне през 2026 и 2027 г.

Седмица по-рано държавният Египетски холдинг за природен газ (EGAS) подписа споразумение за 500 млн. долара с международната компания “Арсиус” (Arcius) за разработването на газовото находище “Харматан” (Harmattan) в Средиземно море.

“Ени”, която има 40 процента дял в производството на природен газ в Египет, планира да инвестира около 8 млрд. долара в страната през следващите пет години.