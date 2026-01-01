Турски археолози откриха близо двуметрова мраморна статуя на древногръцката богиня Атина при разкопки в древния град Лаодикея, който се намира в западния турски окръг Денизли, съобщи турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой в своя публикация в Екс.

„Направихме още едно значимо откритие в Лаодикея“, написа Ерсой, като поясни, че статуята е открита на 31 март в района на Западния театър в Лаодикея. По думите му статуята е направена от бял мрамор и е издържана в класически стил.

Експерти, цитирани от сайта „Търкиш минит“, уточняват, че статуята изобразява Атина, застанала върху кръгла основа, облечена в безръкавен пеплос и наметало, с егис на гърдите, върху който е изобразена главата на митичната горгона Медуза. Гърбът на статуята е оставен грубо завършен, което подсказва, че тя е била предназначена да бъде поставена между колони, отбелязват още експертите.