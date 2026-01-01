Южнокорейски съд осъди бившата първа дама Ким Кьон-хи на една година и осем месеца затвор, след като я призна за виновна в приемане на подкуп, предаде Ройтерс.

Южнокорейската първа дама: Подкупи с луксозни чанти и влияние в политиката

Съдът оправда Ким по обвиненията в манипулиране на цените на акциите и нарушаване на закона за политическите фондове.

Съпругата на бившия президент на Южна Корея Юн Сук-йол - Ким Кьон-хи, се е намесвала в държавните дела на страната в замяна на скъпи предмети и пари. Това заяви в края на 2025 г. специален прокурор, водил разследване по случая, предадоха световните агенции

Смята се, че Ким е получила подкупи в размер на 377,25 милиона вона (223,000 евро) от политици и бизнесмени, а също и от ръководителката на Църквата на обединението. Сред подаръците имало луксозни чанти на "Шанел" и "Диор", скъпи картини, ръчен часовник, луксозни бижута.