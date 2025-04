Американски разузнавач бе осъден днес на седем години затвор за предоставяне на Китай на класифицирана информация за американските въоръжени сили и техните оръжия и стратегии, съобщиха от министерството на правосъдието на САЩ, цитирани от Франс прес.

Корбейн Шулц, който беше арестуван през март 2024 г. във военна база в източната част на страната, се призна за виновен през август миналата година.

Сред документите, предадени на лице, свързано с Китай, е и такъв, отнасящ се до изводите, които американските военни са извлекли от конфликта в Украйна - информация, която може да се приложи при евентуалната защита на Тайван, който Китай счита за своя провинция.

Korbein Schultz, a former Army intel analyst, was sentenced to 7 years in prison for conspiring to collect & transmit national defense information, including sensitive, non-public U.S. military information, to an individual he believed was affiliated with the Chinese government. pic.twitter.com/QnlGCXEzCv