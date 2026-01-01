Само няколко надпревари за Сената на САЩ и постовете на губернатор в няколко щата остават без обявен официален победител към 16:00 ч. източноамериканско време (23:00 ч. българско снощи), по данни на Асошиейтед прес.

Минималните разлики се дължат на факта, че кандидатите на Демократическата партия спечелиха места в райони, където преди две години републиканците победиха с голяма преднина, като по този начин спечелиха убедителна победа на произведените вчера междинни избори в САЩ, като си осигуриха мнозинство и в двете камари на Конгреса на САЩ и нанесоха тежко поражение на президента Доналд Тръмп.

Към посочения час в Камарата на представителите все още не бяха обявени окончателните резултати от 59 изборни надпревари, в които се решава коя партия ще контролира съответното място.

АП отбелязва, че не прави прогнози и обявява победител едва когато се установи, че няма сценарий, който да позволи на изоставащия кандидат да навакса разликата.

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В надпреварата за Сената в щата Мисисипи демократът Скот Колъм води с няколко десетки гласа пред действащата сенаторка Синди Хайд-Смит от Републиканската партия. Очаква се в надпреварата да бъдат преброени няколко хиляди бюлетини, за които трябва да се установи дали са подадени от избиратели, покриващи изискванията да гласуват, като щатът има срок до 10 ноември да реши въпроса с тях. Тези гласове ще бъдат решаващи за това кой ще спечели надпреварата. През 2022 г. в щата бяха преброени около 5700 такива бюлетини. В щата Мисисипи няма автоматична процедура за повторно преброяване, но кандидатът, който оспорва резултатите, може да поиска съдебна заповед за такава процедура.

От Асошиейтед прес все още не са обявили резултатите от надпреварата за Сената в щата Аляска между действащия сенатор Дан Съливан и демократката Мери Пелтола, която води със 626 гласа пред републиканеца при преброени около 74 процента от гласовете. Съгласно законодателството на щата Аляска, ако нито един от кандидатите не получи повече от половината от гласовете, се пристъпва към преброяване по системата за преференциално гласуване (ranked-choice tabulation).

Отново в Аляска демократът Джонатън Крайс-Томкинс има преднина от 20 процента пред републиканката Бернадет Уилсън в надпреварата за щатски губернатор. Крайс-Томкинс има 49,2 процента от гласовете при преброени около 74 на сто от бюлетините.

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Подобно на изборите за сенатор, изборите за губернатор на Аляска преминават към преброяване по системата за преференциално гласуване, ако никой кандидат не събере повече от половината от гласовете.

В щата Канзас Синди Холшър от Демократическата партия има преднина от по-малко от един процент пред републиканеца Тай Мастърсън в надпреварата за губернатор. Преднината от 5557 гласа на Холшър, при приблизително 98 процента преброени гласове, идва след като Адам Хамилтън стана първият демократ, спечелил място в Сената от Канзас от близо век насам, след като победи досегашния републикански сенатор Роджър Маршал.

Както Холшър, така и Мастърсън са членове на щатския Сенат на Канзас, в който републиканецът заема поста на председател.