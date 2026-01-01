Норвежецът Стурла Холм Легрейд, който спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 20 километра в биатлона на Зимните олимпийски игри във вторник, направи необикновено признание за изневяра.

"Има някой, с когото исках да го споделя, но може би не гледа днес. Преди 6 месеца срещнах любовта на живота си - най-красивия и най-мил човек на света", каза той пред норвежката държавна телевизия NRK в интервю на живо.

Call me old fashioned but I don’t think telling the world you cheated on your girlfriend right after you win an Olympic medal is the best idea.



Norway’s biathlete Sturla Holm Laegreid is having quite the week#olympics2026#milanocortina2026

"Преди 3 месеца направих най-голямата си грешка и изневерих. Казах ѝ за това преди седмица. Това беше най-лошата седмица в живота ми", каза през сълзи 28-годишният норвежец.

Той не назова името на своята приятелка, но я сравни с най-престижната награда на Олимпиадата.

"Имах златен медал в живота си и вероятно има много хора, които ме гледат с други очи, но аз имам очи само за нея. Спортът зае малко по-различно място (в живота ми) през последните няколко дни. Да, бих искал да мога да го споделя с нея", каза още Легрейд.