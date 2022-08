Украинският град Енергодар, който се намира в близост до окупираната от Русия Запорожка АЕЦ, в неделя вечерта е бил ударен от няколко снаряда, предаде ДПА.

Москва и Киев си размениха обвинения за артилерийския обстрел. И двете страни разпространиха видеа, на които се виждат много запалени автомобили в жилищни райони на града.



