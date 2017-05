Облекчаването на гръцкия дълг ще остави интересен белег върху облеклото на Ципрас

Евентуална сделка между Европейския съюз и Международния валутен фонд от 15 юни относноза възстановяването на страната,. Той обещаСпоред приближени и наблюдатели, бившият комунистически младежки лидерПрез 2015 г., малко преди да стане министър-председател, репортери го попитаха дали отговорностите на новата му длъжност ще го накарат да приеме по-формален етикет на облекло.

Will we ever gonna c #alexis_tsipras with a tie??? Lol if he does, its a sign of good luck for #greece? pic.twitter.com/o4hMhJU6om