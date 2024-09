председателят напредстави новия състав на ръководената от нея институция след среща с Председателския съвет на ЕП, включващ председателката на Европейския парламент Роберта Мецола и лидерите на политическите групи.жени има в проектоструктурата на новата Европейска комисия.е номинирана за еврокомисар в ресор"Екатеринаще бъде комисар, отговарящ за. Ние трябва да поставим изследователската дейност, иновациите, науката и технологиите в центъра на нашата икономика. Тя ще помогне за това да се инвестира повече и повече с фокус върху приоритетните отрасли и иновациите", коментираТереса Рибера (Испания/Социалисти и демократи) - конкурентност;Хена Виркунен (Финландия/Европейска народна партия) - цифрови и гранични технологии, сигурност и демокрация;Стефан Сежурне (Франция/Обнови Европа)- промишленост и вътрешен пазар;Кая Калас (Естония/Обнови Европа) - външна политика и сигурност;Роксана Мънзату (Румъния/Социалисти и демократи) - хора, образование и умения;Рафаеле Фито (Италия/Европейски консерватори и реформисти) - кохезия и реформи;Марош Шефчович (Словакия/Социалисти и демократи) - търговска и икономическа сигурност (ново портфолио);Валдис Домбровскис (Латвия/Европейска народна партия) - икономика и продуктивност и въвеждане и опростяване ;Дубравка Шуица (Хърватия/Европейска народна партия)- Средиземноморието;Оливер Вархей (Унгария/Патриоти за Европа) - здравеопазване и хуманно отношение към животните;Вопке Хукстра (Нидерландия/Европейска народна партия)- климат, растеж и нулеви емисии;Андрюс Кубилюс (Литва/Европейска народна партия) - отбрана и космос;Марта Кос (Словения/от управляващото "Движение Свобода", което е част от Обнови Европа) - разширяване ;Йозеф Сикела (Чехия/Европейска народна партия) - международно партньорство;Костас Кадис (Кипър/безпартиен) - рибарство и океани;Мария Луиш Албукерк (Португалия/Европейска народна партия) - финансови услуги и инвестиционен съюз;Хаджа Лабиб (Белгия/Обнови Европа) - извънредни ситуации и управление на кризи;Магнус Брунер (Австрия/Европейска народна партия)- вътрешни работи и миграция;Йесика Росвал (Швеция/Европейска народна партия) - околна среда, водна устойчивост и конкурентна кръгова икономика;Пьотр Серафим (Полша/Европейска народна партия) - бюджет, борба със злоупотребите;Дан Йоргенсен (Дания/Социалисти и демократи) - енергия и жилищен фонд;Екатерина Захариева (България/Европейска народна партия) - стартъпи, проучвания и иновация;Майкъл Макгра (Ирландия/Обнови Европа) - демокрация, правосъдие и спазване на законите;Апостолос Дзидзикостас (Гърция/Европейска народна партия) - устойчив транспорт;Кристоф Ханзен (Люксембург/Европейска народна партия) - земеделие и храни;Глен Микалеф (Малта/Социалисти и демократи) - младежи, култура и спорт.ще преминат презс депутати от, които трябва да одобрят кандидатурата им. Новата Европейска комисия трябва да встъпи в длъжност до края на годината.

